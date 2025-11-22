高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言に中国側が猛反発したことに対し、台湾が日本に加勢するという展開が繰り広げられている。発端は11月7日の衆院予算員会において、立憲民主党の岡田克也元幹事長が高市首相に対し、台湾をめぐり、どのような状況が日本にとって「存立危機事態」にあたるのかと質問したことに始まる。「存立危機事態」とは、同盟国に対する武力攻撃が日本の存立を脅かす事態のことで、そう判断した場合は自衛