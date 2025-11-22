プロ野球・セントラルリーグで2年ぶりに優勝した阪神タイガースの優勝記念パレードが11月22日午前、大阪市のメインストリート・御堂筋（大阪市中央区）で開催された。御堂筋に集まった約20万人のファンの声援に応える藤川球児監督〈2025年11月22日午前 大阪市中央区〉就任1年目の藤川球児監督や、ホームランと打点の2冠王に輝いた主砲・佐藤輝明内野手ら主力選手が3台のバスに分乗し、淀屋橋から心斎橋方面に向かって南へ約1.7キ