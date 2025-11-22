総合格闘家の堀口恭司は22日（日本時間23日）、カタール・ドーハにて開催される「UFCファイトナイト」でフライ級12位のタギル・ウランベコフ（ロシア）と対戦する。堀口はUFC戦績7勝（2KO）1敗。唯一の黒星は当時王者のデメトリアス・ジョンソン（米国）のみと、輝かしい成績を収めている。約9年ぶりのUFC復帰戦を海外ブックメーカーはどう見ているのか。 ■ウランベコフ優位予想を覆せるか 大手ブック