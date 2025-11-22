G3「福島記念」は2番人気のニシノティアモ（上原佑、父ドゥラメンテ）がスローの好位から抜け出して1着。6月1日の東京1勝クラスからの連勝を4に伸ばすと同時に、重賞初制覇を達成した。鞍上の津村明秀（39）は毎日王冠（レーベンスティール）以来、今年4回目の重賞勝ちで通算22勝目。2015年のヤマカツエース以来2回目の福島記念制覇を果たしたパートナーには「こっちがびっくりするくらいの勢いで馬が良くなっている。もっと大