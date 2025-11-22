札幌市の冬の風物詩「さっぽろホワイトイルミネーション」が２１日、同市中央区の大通公園（西１〜５丁目）など５会場で始まった。大通公園では午後４時４０分頃、オブジェやトンネルがＬＥＤでライトアップされ、歓声が湧き起こった。１丁目の羽のオブジェは、人が立つたびに色が変化する演出が取り入れられ、３丁目のライラックをイメージしたイルミネーションは、従来の単色から５色の変化が楽しめるようになった。娘と訪