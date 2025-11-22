金沢市太陽が丘の通称「メタセ大通り」で、約１キロにわたるメタセコイアの並木が鮮やかに色づいている。５月に訪れた際は、みずみずしい新緑が印象的だったが、一変し、真っ赤なトンネルのような風景が広がっていた。紅葉の下を車で通ると木漏れ日が心地よい。師走を前に冷え込む日が増えてきた。雪との共演が見られるかも、と期待している。（桐山弘太、写真も）