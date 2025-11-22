１００１体の千手観音像が並ぶ三十三間堂（京都市東山区）で２１日夜、初の一般向け夜間特別拝観（２２〜２４日）を前に、試験点灯が行われた。本堂の障子７０枚が全て取り外され、夜の闇に大群像が浮かび上がり、荘厳な雰囲気を醸し出した。三十三間堂は１１６４年、後白河上皇の勅願で建立された。全長約１２０メートルの本堂には、金箔（きんぱく）で覆われた高さ約１．６メートルの観音像が１０段にわたって並ぶ。特別拝観