¡ÖºÇ¶á¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÎ·¿¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡×Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¸½¾Ý¡É¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£K¤µ¤ó¡Ê40Âå¡¦»öÌ³¿¦¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£¿©»öÎÌ¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤µ¤ä²¼Ê¢¤Î¤Ý¤Ã¤³¤ê´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÈà½÷¤¬¸«Ä¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡ÈÍ¼¿©¤Î»þ´Ö¡É¡£ÌëÃÙ¤¤¿©½¬´·¤ò»×¤¤¤­¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¡¢Í¼¿©¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê£²»þ´ÖÁá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢£³¥ö·î¤ÇÂÎ½Å¡Ý£µkg¡¦¥¦¥¨¥¹