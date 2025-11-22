右代啓祐氏、国士館大でデフ選手と「共生」聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）で、陸上・十種競技日本記録保持者の右代啓祐氏（３９）がデフ陸上日本代表のコーチとして参加した。十種競技に出場した岡部祐介選手（３７）（ライフネット生命保険）の指導をきっかけに、自身が陸上部男子監督を務める国士舘大でデフ選手の練習環境を整えるなど、スポーツ現場での「共生」も推進している。