オリックスは２２日、小木田敦也投手と来季は育成選手として契約を結んだと発表した。４年目の今季は４月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、１軍登板なし。１０月に戦力外を通告していた。小木田は大阪市此花区の選手寮を訪れ、今季から７００万円ダウンとなる年俸２３００万円で契約（金額は推定）。「やれる自信はある。この２年間は何もできていない悔しさをぶつける準備はしているし、復活できるように」と誓った。リハビ