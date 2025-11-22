カンテレ・フジテレビ系「さんまのまんまおしゃべり万博！開幕ＳＰ」が２１日に放送され、明石家さんまが出演。深夜に国民的俳優から電話を受けた際のエピソードを披露した。Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「匿名の恋人たち」に出演している俳優の小栗旬と韓国人女優のハン・ヒョジュをゲストに迎えた。小栗と長い付き合いだというさんまは「お前には貸しがあるからな。夜中に呼び出しやがって」。それを聞いた小栗は「ハッハッハ