ボーイズグループNCTメンバーDOYOUNG（ドヨン）が、JUNGWOO（ジョンウ）と同じ日に韓国軍に入隊することについて「狙ったわけではない」と明かした。21日に、韓国の有名コメディアンが司会を務めるYouTube（ユーチューブ）チャンネルのトーク番組に出演した。司会者とトッポキを食べながら話を進めるコンセプト。2年ぶりの出演で、2年前は100万回の再生回数を超えたという。司会者から「今回は200万回を超えるだろう？」と聞かれる