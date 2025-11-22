◇サッカー天皇杯決勝 町田-神戸(22日、国立競技場)町田が藤尾翔太選手の強烈ミドルで3点目を奪いました。町田は2-0で前半を終えると、後半11分にはFWの藤尾選手がペナルティアーク付近でボールをキープすると積極果敢にシュート。ボールは鋭くゴール右上に突き刺さりました。対する神戸も反撃。後半17分には宮代大聖選手が巧みなヘディングシュートを決め１点を返しました。試合は後半も佳境に向かい、両チームのプレーが激しさを