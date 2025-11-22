芥川賞作家の川上未映子さん（49）が22日、インスタグラムを更新。艶やかなコーディネートを披露した。「今日は集英社四賞の授賞式へ受賞者のみなさま、おめでとうございました。穏やかでよいお式でしたね！」と書き出し、授賞式のファッションを公開。ロングスカートにジャケット、透け感のある生地のノースリーブ、エメラルドグリーンのキャミソールを合わせたコーデを披露した。続けて「慌てていて指輪を忘れてしまい、なんか