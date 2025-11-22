中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月22日】中国商務部が21日に発表した1〜10月の全国の外資導入額（実行ベース）は前年同期比10.3％減の6219億3千万元（1元＝約22円）となった。新規に設立された外資企業は14.7％増の5万3782社だった。製造業の導入額は1619億1千万元、サービス業は4458億2千万元。ハイテク産業は1925億2千万元で、うち電子商取引（EC）サービス業が2.7倍、医療機器・器械製造業が41.4％