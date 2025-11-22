ＤｅＮＡは２２日、横浜スタジアムでファン感謝イベント「横浜ＤｅＮＡベイスターズＢＡＹＢＬＵＥＦＥＳＴＩＶＡＬ〜ＢＡＹＳＴＡＲＳＦＵＮ！ＤＡＹＳ」を開催。爆速チアとして名を馳せた「ｄｉａｎａ」のＡｋｉがラストランを見せた。決勝まで進み選手たちとの対決で一度は敗れたが「選手のみなさん速すぎます。もう一回お願いします」と再戦を要求するシーンもあった。リベンジ戦では見事に勝利し、ガッツポーズ