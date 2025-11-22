女優中山忍（52）が22日、東京・千代田区の丸の内ピカデリーで、上映中の映画「ガメラ大怪獣空中決戦」（金子修介監督）の4Kデジタル修復版上映会で舞台あいさつを行った。ガメラ生誕60周年プロジェクトの一環で、95年公開の「大怪獣−」が最先端の映像と音響技術でよみがえった。宇宙の守護神ガメラと超遺伝子獣ギャオスの戦いを描いたストーリー。中山は鳥類学者を演じて日本アカデミー賞優秀助演女優賞などに輝いた。金子監督