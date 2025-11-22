＜大相撲十一月場所＞◇十四日目◇22日◇福岡・福岡国際センター【映像】渾身の反り技が炸裂「実際の様子」三段目の取組で渾身の反り技連発！ その姿を見ていた視聴者からは「バックドロップ」「プロレスですやん」「迫力ヤバすぎ」「さすがにスゴい」などと反響が相次いだ。それは三段目二十五枚目・羅漢児（二所ノ関）と三段目二十九枚目・朝氣龍（高砂）の取組で起こった。立ち合い、低く潜った朝氣龍は居反りを連発で仕