モデルでタレントの西山茉希さんが自身のインスタグラムで、「#土曜学校の週の金曜日」とハッシュタグを追加。夕食の食卓の模様を投稿しています。【写真を見る】【 西山茉希 】「#西山食堂」は「作る食べる片付ける」「それ終わるまで駆け抜ける」長女・次女・母のパワー伝わる食卓1枚目には、煮込みハンバーグ・柿ときゅうりとモッツァレラチーズのサラダ・ポットの中のカレー・そして大盛りの白米というメニューがぎっしりと勢