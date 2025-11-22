2026年1月3日から開催される新橋演舞場「初春大歌舞伎」の取材会が行われ、市川團十郎さん、市川ぼたんさん、市川新之助さんが登壇しました。【写真を見る】【市川團十郎】家族３人の共演に意欲「親として師匠として見守る道を作りたい」数ある演目の中で、團十郎さん、ぼたんさん、新之助さんの３人が共演する『春興鏡獅子』について、團十郎さんは、"「鏡獅子」は新歌舞伎十八番の内のものですし、お正月の演目としては大事だな