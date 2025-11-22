JR東日本によりますと、横須賀線の保土ヶ谷駅で起きた人身事故のため、横須賀線は東京と久里浜の間、東海道線は東京と熱海の間、湘南新宿ラインは新宿と小田原の間のいずれも上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後3時30分ごろを見込んでいます。