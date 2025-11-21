¡ÈÌ±Â²¤Î¸ÀÍÕ¡É¤¬¾ÃÌÇ¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑ¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ì±Â²¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£¡ÈÌ±Â²¤Î¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¡É¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á»ùÆ¸¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼íÎÄ¤äµû¤È¤ê¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡£Â¿Ê¸²½¶µ°é¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÂæÏÑ¤Î¾®³Ø¹»¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¶µ¼¼¤ËÀ¸ÅÌ¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¿Í¼«¿È¤ÎÊì¸ì¤ò³Ø¤Ö½÷¤Î»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç¤â¡ÄÂæÏÑ¤ÇÆ³Æþ¤Î¡ÈÊì¸ì¶µ°é¡ÉÀèÀ¸¡ÖÊ¸¤ÎºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤Î²»¤òÀµ³Î¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¾®³Ø