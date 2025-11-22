◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第6戦 フィンランド大会(日本時間21日〜23日、フィンランド・ヘルシンキ)21日深夜に女子ショートプログラム(SP)が行われ、千葉百音選手が2位となりました。千葉選手はこの日72.89点をマーク。昨年のグランプリファイナル覇者、アメリカのアンバー・グレン選手に2.83点及ばず、2位での発進となっています。グランプリ(GP)シリーズ第3戦・カナダ大会を制している千葉選手。2大会連続優勝を目