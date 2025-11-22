12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会。22日は徳島県大会決勝が行われ、選手権出場の全48チームがそろいました。徳島北が1点を先制して前半を折り返しますが、徳島市立が後半にゴールラッシュ。主将のMF牛尾律貴選手が左足で豪快なシュートを決めるなど、5−1で逆転勝利を飾りました。徳島市立は4大会連続22回目の選手権出場です。これで出場全48チームが決定。すでに組み合わせ抽選会が17日に行われており、12月28日