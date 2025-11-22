万博記念公園はこのほど、今月２３、２４日および２８日〜２月２１の金、土、日曜、さらに１２月２７〜３０日の計１８日間開催される冬のイベント「イルミナイト万博〜２０２５ＷＩＮＴＥＲ〜」を今季も開催すると発表した。今年は“シャンパンゴールド”の輝きが万博記念公園をやさしく包み込みことが特徴。主催者は「太陽の塔を中心に広がる幻想的なイルミネーションと、穏やかな灯（あか）りが織りなすあたたかな光景が、