◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第３日（２２日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、ツアー初優勝を狙う呉佳晏（ウー・チャイェン、台湾）が５位で出て８バーディー、３ボギーの６６をマークし、通算１１アンダーで単独トップに浮上した。ツアー１勝の木戸愛（日本ケアサプライ）は４位で出て６９をマークし、９アンダーの２位に浮上。前日に初の年間女王を決めた