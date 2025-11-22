◇FIFA U-17ワールドカップ 準々決勝 オーストリア1-0日本(カタール、3日〜27日)サッカーU-17の日本代表はワールドカップ準々決勝でオーストリアに敗戦。試合後公式SNSで感謝の写真を投稿しました。U-17日本代表は今大会グループステージを2勝1分けで首位通過。ノックアウトステージでは南アフリカ、北朝鮮を倒し、準々決勝に進みました。初のベスト4進出をかけたオーストリアとの一戦では前半、日本は相手ゴールに迫りますが、オ