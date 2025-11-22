「天皇杯・決勝、町田−神戸」（２２日、国立競技場）初優勝を目指す町田が、連覇を狙う神戸相手に前半を２点リードで折り返した。昨季はＪ１初挑戦のクラブとして史上最高位となるリーグ３位と躍進。「タイトル獲得」を目標に掲げた今シーズン、有言実行の瞬間が迫っている。前半６分、左サイドを突破したＭＦ中山雄太のクロスにＦＷ藤尾翔太が頭で押し込んだ。藤尾は仲間と抱き合って喜びを爆発。両手を振り上げて、バック