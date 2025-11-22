コールダックの産卵の瞬間をおさめた動画がSNS上で大きな注目を集めている。【動画】いきんで卵を産む瞬間が撮れた！「おはよぉー あ､ゆきちゃんまた卵産んでた ちょうど “いきんで産む瞬間” が撮れた 」と件の動画を紹介したのは"元保護のコールダックを飼育中の一般飼い主"としてSNS活動するかずたんさん（@KAZUTANN_10）少しずついきみながら卵を産卵するコールダックのゆきちゃん。鳥なので言葉は伝わらな