私はナツメ。夫のカズキとのあいだには幼稚園に通う娘が2人（年長のハナ、年少のリン）います。ひとりで義実家へ行くようになったカズキでしたが、いつも用事が済むとすぐに帰宅。そのことで義母が怒って私に電話をかけてきました。しかしそれを聞いたカズキから、義母が2人きりになると、ベタベタ触ってきたり、手を絡めてきたりすると明かされます。元々親子の距離が近かったらしいものの、最近はカズキも戸惑うほどなのだとか。