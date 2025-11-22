農心ジャパンは11月24日、「辛ラーメン」シリーズの新製品「辛ラーメン ブラック カップ」(オープン価格)を全国の一部コンビニエンスストア限定で発売する。「辛ラーメン ブラック カップ」(オープン価格)濃厚でコクのある"特製豚骨スープ"と、厳選した唐辛子にオリジナルスパイスを加えた"特製辛味スープ"のWスープが特長のプレミアムタイプ「辛ラーメン ブラック」が、電子レンジ調理にも対応したカップタイプとしてリニューアル