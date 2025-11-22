うぉい! マジか! マジなのか〜〜〜〜〜!!!!? ファミリーマートの大人気シリーズ「極旨 黒豚まん」(240円)に、この冬だけの新フレーバー「極旨 黒豚まんてりやき」(240円)が数量限定で登場するらしい。ちなみに「極旨 黒豚まん」は2秒に1個のペースで売れてるらしいぞ? だってアレ、マジでウマいもんな〜。期間限定の新フレーバーは、淡路島産玉ねぎの甘みと黒豚の旨味を上品なてりやきソースで包み込んだ一品だそうで、発売は11月2