Âå¡¹°ú¤­·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³ºòÇ¯12·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó(µýÇ¯54)¤ò¼Å¤Ö?¤ª·»¤Á¤ã¤óÃ£?¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Ãæ»³¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖFLYING KIDS¡×¤ÎÉÍºêµ®»Ê(60)¡£1994Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤Ê¤é¡×(TBS)¤ÇÃæ»³¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Î·»¤ò±é¤¸¤¿¡¢Ä¹ÃËÌò¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù