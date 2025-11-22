ソフトバンクの近藤健介が22日、福岡県筑後市のファーム施設で開催された野球教室「ベースボールキッズ2025」に出席した。左脇腹を痛め、日本シリーズはDHや代打のみの出場。日本シリーズ明けでは初めて公の場に姿を見せ、子どもたちにノックを打った。現状については「ボチボチですね。まだボールは投げていません」と説明した。子どもたちからは日本ハム時代の同僚の大谷翔平（ドジャース）について、「どんな人ですか？」