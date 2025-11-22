＜ダンロップフェニックス3日目◇22日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第3ラウンドが進行している。2014年大会覇者の松山英樹は4バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータル5アンダー・10位タイでホールアウトしている。〈写真〉松山英樹の最新スイングクラブを高く上げて飛距離アップしている!?トータル10アンダー・単独首位に塚田よおすけ。1打差2位にイ・サンヒ（韓国）