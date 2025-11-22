＜CMEグループ・ツアー選手権2日目◇21日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞“岩井千怜”の名前が知れ渡った一日かもしれない。ブルックス・ヘンダーソン（カナダ）との2サムで回った2日目、米放送局ではこの組を注目組としてピックアップ。千怜はラウンド中にフェアウェイを歩きながらテレビリポーターの質問に応じる“ウォーク＆トーク”に「初めて」挑戦した。【動画】リポーターも満面スマイル岩井千怜の