「DA.YO.NE」で日本語ラップの可能性を広げたGAKU-MC。EAST END×YURIでのブレイクを経て、現在はソロ、そしてMr.Childrenの桜井和寿とのユニット「ウカスカジー」など多彩な形で音楽と向き合い続けている。 【画像】55歳とは思えないほど若々しいGAKU-MCのサッカーコート上での１枚 彼にとって「DA.YO.NE」は1995年のNHK紅白歌合戦に出場するなど、アーティストとしての自信をくれた曲であり、