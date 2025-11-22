福岡県警門司署は22日、北九州市門司区畑付近の公園で21日午後5時ごろ、小学生女児らが遊んでいたところ見知らぬ男から体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60〜70代、青色系のジャージーを着用していたという。同署は「怖いと思ったら大声を出す。防犯ブザーを活用するなど、お子さんと話し合っておきましょう」と注意喚起している。