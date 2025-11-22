日本実業団陸上競技連合が22日、第45回全日本実業団女子駅伝（クイーンズ駅伝）のスタートリストを発表した。陸上女子1万メートルで日本歴代3位の記録を持つ不破聖衣来（22＝三井住友海上）は3区でエントリーされた。3区はエース区間とも言われる6区間最長の10・6キロで、JP日本郵政グループは東京五輪代表の広中璃梨佳、積水化学は佐藤早也伽、天満屋は女子マラソンの日本記録保持者・前田穂南など実力者がひしめき合ってい