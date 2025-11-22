1965年11月27日に公開された大映映画『大怪獣ガメラ』の生誕60周年を祝い、昭和・平成・令和と3つの時代をまたいで数多くのファンを獲得した「ガメラシリーズ」の歴史をたどる展示会「ガメラ生誕60周年記念大回顧展 ガメラEXPO」が、2025年11月22日より東京・有楽町マルイ8Fイベントスペースにて開催されている。左から、造型・原口智生さん、特技監督・樋口真嗣さん、怪獣デザイン・前田真宏さん開催前日の21日に行われた関係者内