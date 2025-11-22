ｉＰＳ細胞を用いた再生医療を、２０１４年９月に世界で初めて受けた目の病気の患者について、手術を実施した神戸市立神戸アイセンター病院などのチームは、術後１０年たっても細胞はがん化しなかったとする研究成果をまとめた。ｉＰＳ細胞は、がん化のリスクが懸念されていたが、長期間の安全性を示す根拠の一つになり得る。実用化に向けて追い風となりそうだ。手術は、同病院（当時は先端医療センター病院）と理化学研究所が