文部科学省は、公立高校の放課後や夏休みなどに、生徒の学習や進学・就職などをサポートする実証事業を、全都道府県で始める方針を固めた。２０２６年度から、私立高も授業料が実質無償化され、公立高の人気低下や格差拡大が懸念されていることから、公立高生徒への支援を強化する。今年度から、公立高の年間授業料に相当する１１万８８００円の就学支援金について、所得制限が撤廃され、高校生のいる全世帯が支給対象となった