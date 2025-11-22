（資料写真）２２日午後２時１５分ごろ、横浜市保土ケ谷区岩井町のＪＲ横須賀線保土ケ谷駅で人身事故が発生した。ＪＲ東日本によると、同線の東京−久里浜間と東海道線の東京−熱海間の上下線、湘南新宿ライン（新宿以南）の南・北行で一時運転を見合わせた。計６本が運休、３５本が最大約１時間３５分遅れ、約２万８千人に影響した。