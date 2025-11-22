松屋フーズは11月25日、「マッサマンカレー」(980円)を一部店舗を除く全国の松屋で発売する。「マッサマンカレー」(980円)多くの要望を受け、人気商品が再び登場する。マッサマンカレーは、「世界でもっともおいしい料理」とも称されるタイ発祥の名物料理。濃厚なココナッツミルクの甘みとコク、スパイスの芳醇な香り引き立つカレーソースに、鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろ感たっぷりの鶏肉を加えて松屋流に仕上げた。店内