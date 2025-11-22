モデルで俳優の山田優さん（41）が2025年11月14日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つブーツ×ショートパンツのコーデショットを披露した。「撮影の後にカフェへ」山田さんは、「撮影の後にカフェへ」と報告し、オールブラックのセットアップコーデを投稿。「こういうひとときが活力に繋がります」とつづっていた。「ブラックのジャケットとハーフパンツのセットアップはきちんと見えるのに、程よく力の抜けたス