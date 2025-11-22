サッカー日本代表 PHOTO:Getty Images サッカー日本代表が11月18日、東京の国立競技場で行われたボリビア代表戦に3-0で勝って3連勝で年内の活動を終了。 森保一監督が指揮を執った国際Aマッチ100戦目の勝利で、来年のワールドカップ（W杯）北中米大会へ向けて、チームの積み上げを確認した。 W杯北中米大会開幕を来年6月に控えて、本大会メンバー決定前に実施できる強化試合は限られ、年明けは来