京都市と京都市観光協会（ＤＭＯＫＹＯＴＯ）はこのほど、来年１月から３月にかけて、ＪＲグループ６社と連携したデスティネーションキャンペーンとして「京の冬の旅」を実施すると発表した。昭和４２（１９６７）年１月に始まった「京の冬の旅」は、令和８年（２０２６）に第６０回を迎える。今回は来年１月から放送されるＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の主人公・豊臣秀長と兄・秀吉ゆかりの地をテーマに