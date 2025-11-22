１１月２２日の京都９Ｒ・秋明菊賞（２歳１勝クラス、芝１４００メートル＝９頭立て）は、２番人気のタガノアラリア（牡２歳、栗東・西園翔太厩舎、父ミスターメロディ）が勝利した。これで５戦２勝。勝ち時計は１分２０秒６（良）。３番手で流れに乗ると、直線で前を行く２頭を内からかわして先頭へ。脚色は衰えず、上がり３ハロン３３秒５の決め手を発揮。２着の３番人気アスミル（団野大成騎手）に３馬身差の完勝だった。さ