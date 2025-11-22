高市首相は、G20サミット＝主要20か国・地域首脳会議が開かれる南アフリカに到着しました。現地では、中国側との接触があるかが焦点です。高市首相は、日本時間22日正午すぎ、南アフリカのヨハネスブルグに到着しました。日本時間の夕方に開幕するG20サミットに出席し、その間、各国との二国間会談も調整されています。中国からはナンバー2の李強首相が出席し、中国側が高市首相の国会答弁に反発を強める中、日中の接触があるかが