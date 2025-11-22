乃木坂46元メンバーで女優の能條愛未（31）との婚約会見を11月10日に行った“歌舞伎界のプリンス”中村橋之助（29）。橋之助は、八代目中村芝翫（60）と三田寛子（59）の長男で、祖父は人間国宝の七代目中村芝翫。近い将来、歌舞伎界を代表する役者になることを約束された名門の御曹司に嫁ぐかもしれない能條に、にわかにスポットが当たっている。中村橋之助を「歌舞伎優等生」に育てた母・三田寛子の凄腕…父・芝翫の不倫もノー